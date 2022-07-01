Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс

У травні тоді ще перша ракетка України Еліна Світоліна розкрила головну причину паузи в своїй спортивній кар'єрі. Щаслива дружина французького тенісиста Гаеля Монфіса готується стати матір'ю восени.

Скептики з лав пересічних уболівальників уже встигли списати українку в тираж. Мовляв, на свій рівень вже не повернеться. Та світ тенісу сповнений історій про переможні повернення на корт мамусь із ракетками.

Кім Клейстерс

Бельгійка Кім Клейстерс – один із символів жіночого туру в "нульові". Дебютувавши в професіоналах у 1997 році, вона опинилася в топі орієнтовно за чотири роки. Перший турнір "Великого шолома" підкорився Клейстерс у 2005-му. US Open вона взяла після чотирьох поразок у фіналах в Австралії, Парижі (двічі) та в США. А вже за два роки бельгійка вперше оголосила про відхід із тенісу.

Причина такого кроку з'ясувалася швидко. У 2008 році Клейстерс народила доньку Джаду, а вже влітку наступного року повернулася на корт у час підготовки до того ж Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів. Форма тенісної мами шокувала – вона вибила кількох представниць топ-20 на турнірах у Цинциннаті та Канаді.

Організатори US Open видали Клейстерс вайлдкард, а та віддячила за довіру виходом у фінал. Там її суперницею стала Каролін Возняцкі, але опір польської данки було подолано всього в двох сетах (7:5, 6:3). Далі більше. У 2010 році Клейстерс повторила свій успіх у США, а потім ще й тріумфувала в Підсумковому турнірі WTA. Останній мейджор підкорився бельгійці в Австралії-2011, а наступного року вона зупинилася всього за крок від трофею.

Серена Вільямс

Унікальним є випадок Серени Вільямс. Січень 2017-го, у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії вона зійшлася зі старшою сестрою – Вінус. Та дивовижною стала не перемога в протистоянні, де переможця, як стверджують злі язики, визначає матір сестер. Згодом виявилося, що Серена тріумфувала в Мельбурні на 8-му тижні вагітності. Олімпія народилася у вересні, а вже за півроку її мама повернулася на корт.

Уже в 2018 році Вільямс-молодша дійшла до двох фіналів турнірів “Великого шолома”. На Вімблдоні вона поступилася німкені Анжеліці Кербер, а у вирішальному поєдинку US Open – Наомі Осаці. Ще за рік Серена Вільямс знову опинилася у двох, на тих же мейджорах. Але знову поступилася – цього разу Сімоні Халеп і Б'янці Андреєску відповідно.

І хоч новий "Великий шолом" Вільямс поки не підкорився (американка щойно вилетіла з Вімблдона-2022), та її рішучість повторити та перевершити рекорд Маргарет Корт (24 "шоломи") підштовхує до думки, що виграний у 2020 році турнір в Оукленді далеко не найпрестижніший у списку тріумфів після народження доньки.

Маргарет Корт

Вільямс і легендарну Корт поєднує не лише заочна боротьба за звання рекордсменки турнірів "Великого шолома" серед жінок. У розквіті спортивної кар'єри австралійка народила первістка Даніеля (1972 р.). Та це не завадило Корт уже в наступному році тріумфувати на трьох (!) із чотирьох мейджорів – в Австралії, Франції, США, а на Вімблдоні вона вибула в півфіналі. Більше того, на тих же турнірах Корт перемогла ще й в парному розряді.

У 1974-му легендарна тенісистка народила вдруге – доньку Маріку. У наступному ж році вона востаннє перемогла на турнірі "Великого шолома", здобувши титул у парі на US Open. 76-й Корт розпочала з вильоту в чвертьфіналі Australian Open, а згодом дізналася про третю вагітність, але повернулася наприкінці року та пробилася у фінали Токіо та Мельбурна. Сезон-1977 міг принести австралійці нові вершини, та невдовзі вона завагітніла знову й остаточно завершила кар'єру.

Івонн Гулагонг-Коулі

Ще одна австралійка – Івонн Гулагонг-Коулі – на пік виступів вийшла на початку 70-х. На Відкритому чемпіонаті Австралії-1971 вона дійшла до фіналу, де програла співвітчизниці Корт. Зате далі впродовж року тріумфувала на "Роллан Гаррос" і Вімблдоні (реванш із Корт). Далі на два роки затягнулася темна смуга – 5 програних фіналів "Великого шолома" та два вильоти в півфіналах. Але потім тричі поспіль Гулагонг-Коулі не мала рівних на батьківщині.

У травні 1977-го корінна австралійка народила дівчинку Келлі. Та той рік мав ще одну особливість. Організатори Australian Open провели два турніри – у січні та грудні. Гулагонг-Коулі якраз встигла набрати форму під кінець року й учетверте тріумфувала перед рідною публікою. А закріпила успіх перемогою і в парному розряді.

Ще один мейджор підкорився аж у 1980-му – Вімблдон. Могла позмагатися і у Відкритому чемпіонаті США, де австралійці світив 4-й посів. Та мікротравма та друга вагітність змусили відмовитися. Із двома дітками вдома Гулагонг-Коулі було вже не до тенісу, тож після кількох перерв вона остаточно зачохлила ракетку в 1983 році.

Кара Блек

Нетипова зімбабвійка Кара Блек справедливо вважалася королевою парного розряду. Ще до 30 років вона встигла тріумфувати на п'яти турнірах "Великого шолома" в парі з іншими тенісистками. Улюбленим мейджором африканки став Вімблдон, де вона перемагала тричі (2004, 2005, 2007). А ще ж були 5 "шоломів" у міксті!..

У 2012 році Блек стала мамою. Експерти та фанати вже збиралися попрощатися з уславленою тенісисткою. Однак, та вирішила повернутися на корт. Найкращим досягненням на турнірах "Великого шолома" став "лише" півфінал US Open у 2014 році. Та тоді ж оформила перемогу в доволі престижному Підсумковому турнірі WTA парного розряду, де разом із Санею Мірзою здолала дует китаянки Шуай і тайванки Шувей.

Вагітність для професіональних тенісисток – зовсім не гарантований хрест на кар'єрі. Прикладів успішних повернень на корт у статусі матусь насправді десятки, та не всі перемагають на мейджорах.

Тим не менше, кожен випадок вагітності у спорті унікальний. Для когось новий статус стає викликом для подальших звершень, для інших – нагода повністю змінити світогляд. Який шлях обере найсильніша українська тенісистка в історії дізнаємося вже незабаром...