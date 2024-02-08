ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Організував "схему" втечі для ухилянтів. Правоохоронцю загрожує 9 років тюрми

Четвер 08 лютого 2024 17:40
UA EN RU
Організував "схему" втечі для ухилянтів. Правоохоронцю загрожує 9 років тюрми Фото: в Україні судитимуть правоохоронця, який організував схему для ухилянтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронця з Буковини та чотирьох його спільників судитимуть за організацію нелегальної схеми перетину державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Що сталось

Фігуранти шукали ухилянтів, які бажають покинути України, збирали їх у групу й довозили до кордону автівками, де через ліси проводили пішки до території Румунії. "Пакет послуг" вартував від 3,5 до 6 тисяч євро. "Ділки" працювали близько трьох місяців.

"Під час однієї зі спроб вивезти чергову групу з країни 12 серпня 2023 року водія, правоохоронця та інших учасників правопорушення було затримано. Матеріали щодо чотирьох цивільних спільників правоохоронця були виділені в окреме провадження та скеровані за підслідність до органів Нацполіції", - пише пресслужба.

Фото: в Україні судитимуть правоохоронця, який організував схему для ухилянтів (dbr.gov.ua)

Що загрожує

Правоохоронець обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон - ч. 3 ст. 332 КК України. Йому загрожує 9 років в'язниці.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити