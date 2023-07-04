"Організовували" виїзд за кордон за гроші. Судитимуть працівників військкомату

"Фігуранти організували схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Як працювала схема?

Так, начальник територіального центру самостійно підшукував "клієнтів", які бажали виїхати за межі України. Ціна "послуги" складала 2-3 тисячі доларів США.

П’ятьох "клієнтів" прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування обвинувачується в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Дві працівниці територіального центру обвинувачуються у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила наприкінці травня до 18 серпня, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно у трьох областях України розкрили нові схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила 12 тисяч євро. Крім того, раніше СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.