UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Організовували" виїзд за кордон за гроші. Судитимуть працівників військкомату

Фото: керівники та працівники ТЦК та СП у Краматорську підробляли документи для виїзду чоловіків за кордон
Автор: Наталія Гурковська

Керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виготовляли фіктивні документи для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Фігуранти організували схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Як працювала схема?

Так, начальник територіального центру самостійно підшукував "клієнтів", які бажали виїхати за межі України. Ціна "послуги" складала 2-3 тисячі доларів США.

П’ятьох "клієнтів" прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування обвинувачується в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Дві працівниці територіального центру обвинувачуються у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила наприкінці травня до 18 серпня, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно у трьох областях України розкрили нові схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила 12 тисяч євро. Крім того, раніше СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні