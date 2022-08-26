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Организовал разведку в Херсонской области, совместно с чиновником. ФСБ-шнику объявили подозрение

Фото: сотрудник ФСБ в Харьковской области организовал разведку (instagram.com/fsb.official.rf)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура объявила ​​сотруднику ФСБ РФ о подозрении в шпионаже. Он организовал разведку в Херсонской области, завербовав военнослужащего и чиновника из СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило следствие, гражданин РФ, будучи кадровым сотрудником ФСБ, начиная с осени 2018 года до конца июля 2021 года собирал сведения, составляющие государственную тайну, в пользу государства-агрессора.

По информации правоохранителей, он привлек к этой деятельности военнослужащего резерва СБУ и заместителя начальника отдела Управления СБУ в Херсонской области.

Так, с помощью сообщников, он смог собрать и передать своему руководству информацию, тайные и совершенно тайные документы:

  • сведения о подготовке и проведении мобилизационного развертывания управления СБУ в Херсонской области при переводе на функционирование в условиях особого периода;
  • планы проведения тактико-специальных учений, в том числе на территории Херсонского морского торгового порта, командно-штабных учений на территории полевого артиллерийского склада,
  • материалы оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности СБУ.

Сейчас подозреваемый объявлен в международный розыск. Также в розыске находится военнослужащий резерва СБУ в Херсонской области, которому сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

При этом обвинительный акт относительно заместителя начальника отдела Управления СБУ в Херсонской области направлен в суд. Ему инкриминирована государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины), сейчас он находится под стражей.

Напомним, вчера стало известно, что бывшего чиновника секретариата Кабмина приговорили к 12 годам заключения. Он передавал тайную информацию представителям российских спецслужб.

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