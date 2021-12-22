Організував контрабанду героїну з Росії: одесита засудили до 10 років

Київський районний суд Одеси визнав винним 36-річного одесита в організації каналу контрабанди героїну. Він організував схему доставки наркотиків з Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

У ході засідання суду з'ясувалося, що організатор каналу завербував у кур'єри знайомого, якому потрібні були гроші на лікування себе та дружини. Він зізнався, що їздив до Москви 3-4 рази на рік, щоб купити ліки. Через складне матеріальне становище він погодився перевозити наркотики через кордон. За це, за словами кур'єра, він мав отримати 1 500 доларів, за версією організатора схеми - 2 000 доларів.

За інструкціями організатора кур'єр прибув до Москви, де на ринку "Садівник" до нього підійшов хлопець і передав згорток із наркотиками та 800 доларів.

Під час перетину кордону України кур'єра з героїном затримали. Чоловік погодився співпрацювати із слідством. Він зв'язався з організатором та відправив йому упакований правоохоронцями пакет під виглядом посилки з героїном.

Фото: суд Одеси визнав винним організатора контрабанди героїну (mvs.gov.ua)

Після отримання передачі організатора злочинної схеми було затримано. Правоохоронці також виявили наркотики у нього вдома.

На суді організатор каналу намагався переконати, що він є покупцем, а наркотики придбав для власних потреб. Колегію суддів це не переконало, оскільки не вдалося встановити інформацію про наявність у нього стабільного джерела доходів, що дозволяють йому придбати велику партію наркотиків вартістю - 50 доларів за 1 грам - для власних потреб.

Також у ході судового засідання робітниця банку показала, що раніше обвинувачений постійно по 2-3 рази на тиждень перераховував певній особі до Таджикистану суми, еквівалентні 600-700 доларів.

Суд визнав організатора контрабанди героїну винним. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією всього майна, що належить йому.