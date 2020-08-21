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В организме Навального обнаружен смертельно опасный яд

Омск, Пятница 21 августа 2020 10:02
В организме Навального обнаружен смертельно опасный яд
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny1)
Автор: Анастасия Рокитна

Название отравляющего вещества не раскрывается

В организме известного российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих. Супруга Навального сообщает, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили политика.

Об этом сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов со ссылкой на сотрудника полиции, передает DW.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем микроблоге Twitter, что название отравляющего вещества не раскрывается: полиция ссылается на тайну следствия.

"Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей (Юлии) отказываются отдавать Алексея", - рассказали в штабе.

Однако, правоохранительные органы отрицают обнаружение яда в организме Навального.

Напомним, состояние Алексея Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным, консилиум врачей считает, что вопрос транспортировки Навального преждевременен.

Ранее сообщалось, что оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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