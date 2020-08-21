В організмі Навального виявлено смертельно небезпечну отруту

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny1)

Назву отруйної речовини не розкривають

В організмі відомого російського опозиціонера Олексія Навального виявлено отруту, смертельно небезпечну не тільки для нього, але і для оточуючих. Дружина Навального повідомляє, що транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли політика.

Про це повідомив директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов з посиланням на співробітника поліції, передає DW.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила у своєму мікроблозі Twitter, що назву отруйної речовини не розкривають: поліція посилається на таємницю слідства.

"Вона (речовина) небезпечна для життя оточуючих. Усім, хто знаходиться поруч з ним потрібні спеціальні костюми. Тому їй (Юлії) відмовляють віддавати Олексія", - розповіли в штабі.

Втім, правоохоронні органи заперечують виявлення отрути в організмі Навального.

Нагадаємо, стан Олексія Навального покращився, але залишається недостатньо стабільним, консиліум лікарів вважає, що питання транспортування Навального передчасне.

Раніше повідомлялося, що опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.