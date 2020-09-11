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Организация по запрещению химического оружия получила образцы крови Навального

Пятница 11 сентября 2020 21:24
Организация по запрещению химического оружия получила образцы крови Навального
Автор: Андрей Козловский

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в минувшие выходные прибыли в немецкую клинику "Шарите", где находится российский оппозиционер Алексей Навальный. Во время визита делегация получила образцы крови и мочи россиянина.

Об этом сообщает Spiegel.

Как сообщается, делегация ОЗХО прибыла в берлинскую клинику "Шарите", когда Алексей Навальный был еще в коме. Ей нужны были образцы для дальнейшего расследования.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Затем оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Накануне Навальный полностью пришел в себя, может говорить и помнит детали того, что происходило до потери сознания в самолете.

Страны G7 призвали Россию установить виновных в отравлении Навального.

Кроме того, лидеры Франции и Великобритании призвали Россию объяснить ситуацию с отравлением Навального.

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