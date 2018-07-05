Организация С14 подала иск против "Громадського"

В исковом заявлении - копия поста "Громадського", где они называют активистов "неонацистами"

Националистическая организация С14 обратилась с иском "в защиту чести, достоинства и деловой репутации" в Печерский суд Киева против "Громадського телебачення" из-за публикации о "неонацистах". Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, одним из документов в исковом заявлении - копия поста в Twitter англоязычной службы "Громадського", в котором группа С14 характеризуется как "неонацистская". Этот пост был сделан 4 мая, когда представители С14 вели бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ.

Как сообщается, С14 предоставило экспертизу от Института политических и этнонациональных исследований им. Ивана Кураса НАН Украины о толковании терминов "национализм", "нацизм" и "неонацизм".

В экспертизе объясняется, что "понятие национализма в его обобщенном виде не содержит в себе ни положительной, ни отрицательной коннотации; оно является констатирующим, а не оценочной категорией. В тот момент, когда неонацизм "продолжает отстаивать позиции нацистской идеологии как биологический расизм, антисемитизм и гомофобия".

"Громадське" сообщает, что искового заявления они еще не видели, но получили от истца документы в доказательство его позиции в суде.

Напомним, ранее 7 мая бразильского боевика Лусварги взяли под стражу. 4 мая активисты С14 задержали бразильца в Киеве и доставили в СБУ. Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Кроме того, он вербовал иностранцев в состав незаконных вооруженных формирований, а также корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

Отметим, что в январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы. На суде Лусварги полностью признал вину и заявил, что раскаивается. Позже апелляционный суд отменил приговор.