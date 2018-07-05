Організація С14 подала позов проти "Громадського"

У позовній заяві - копія поста Громадського, де вони називають активістів "неонацистами"

Націоналістична організація С14 звернулася із позовом "на захист честі, гідності та ділової репутації" до Печерського суду Києва проти "Громадського телебачення" через публікацію про "неонацистів". Про це повідомляє "Громадське".

Як зазначається, одним із документів у позовній заяві - копія поста у Twitter англомовної служби "Громадського", в якому група С14 характеризується як "неонацистська". Цей пост було зроблено 4 травня, коли представники С14 вели бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі до СБУ.

Як повідомляється, С14 надало експертизу від Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса НАН України про тлумачення термінів "націоналізм", "нацизм" та "неонацизм".

В експертизі пояснюється, що "поняття націоналізму в його узагальненому вигляді не містить в собі ані позитивної, ані негативної конотації; воно є констатуючою, а не оціночною категорією». У той момент, коли неонацизм "продовжує відстоювати позиції нацистської ідеології як біологічний расизм, антисемітизм та гомофобія".

"Громадське" повідомляє, що позовної заяви вони ще не бачили, але отримали від позивача документи на доказ його позиції в суді.

Нагадаємо, раніше 7 травня бразильського бойовика Лусваргі взяли під варту. 4 травня активісти С14 затримали бразильця в Києві і привели в СБУ. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області. Крім того, він вербував іноземців до складу незаконних збройних формувань, а також коригував артилерійський вогонь по українських позиціях.

Зазначимо, що в січні 2017 року суд засудив його до 13 років в'язниці. На суді Лусваргі повністю визнав провину і заявив, що розкаюється. Пізніше апеляційний суд скасував вирок.