Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз соревнований

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу оргкомитета .

Отмечается, что девиз Игр - "Вместе ради общего будущего". В оргкомитете сообщили, что слоган отражает общее желание всего мира работать вместе во имя будущего.

"Девиз Игр отражает стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего", - говорится в сообщении.

Отметим, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.