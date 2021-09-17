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Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз соревнований

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Пекин, Пятница 17 сентября 2021 11:52
Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз соревнований Фото: оргкомитет Олимпиады-2022 представил девиз соревнований (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Организаторы зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай) представили официальный девиз соревнований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу оргкомитета.

Отмечается, что девиз Игр - "Вместе ради общего будущего". В оргкомитете сообщили, что слоган отражает общее желание всего мира работать вместе во имя будущего.

"Девиз Игр отражает стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего", - говорится в сообщении.

Отметим, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Северную Корею от участия в зимних Олимпийских играх-2022, которые пройдут в Пекине.

Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР дисквалифицирован до конца 2022 года за отказ отправить спортсменов на Олимпиаду в Токио.

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