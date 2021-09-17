Організатори зимової Олімпіади - 2022 представили девіз змагань

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу оргкомітету .

Зазначається, що девіз Ігор - "Разом заради спільного майбутнього". В оргкомітеті повідомили, що слоган відображає спільне бажання всього світу працювати разом в ім'я майбутнього.

"Девіз ігор відображає прагнення людей долати труднощі. Це позиція та ініціативний план дій для спільної роботи в ім'я кращого майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Всього буде розіграно 109 комплектів медалей.