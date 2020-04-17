Організатори ухвалять рішення про проведення чи скасування US Open в червні

Фото: корт US Open (usopen.org)

Турнір сподіваються провести з глядачами

Організатори Відкритого чемпіонату США (US Open) у червні проведуть засідання, на якому обговорять можливість скасування або ж проведення розіграшу у 2020 році. Про це заявив директор Асоціації тенісу США Майк Доус, повідомляється на сайті організації.

Він також зазначив, що спеціально створена медична консультативна група визначить, чи буде безпечно проводити турнір. Але поки організатори мають намір провести турнір в намічені дати 31 серпня - 14 вересня. При цьому він сподівається, що турнір пройде з глядачами.

"Зараз ми орієнтуємося на червень як на час, коли буде прийнято рішення. Не виключаємо проведення чемпіонату без глядачів, але зараз це дуже малоймовірний сценарій. Це не в дусі свята тенісу", - сказав Доус.

Нагадаємо, тенісний сезон був припинений і відновиться не раніше червня. Спортсмени знаходяться на карантині і підтримують фізичну форму в домашніх умовах.

Раніше стало відомо про скасування майбутнього розіграшу Вімблдону через пандемію коронавірусу, а Відкритий чемпіонат Франції, який повинен був пройти з 18 травня по 7 червня, було перенесено на осінь 2020 року.