Организаторы постановки на аллее Небесной Сотни объяснили идею выставки

Организаторы постановки на аллее Небесной Сотни пояснили идею своего мероприятия. По их словам, она должна была символизировать "пролет через всю историю Украины, насыщенную и трагическими, и счастливыми моментами со времен Киевской Руси - Украины и до наших дней", а горсовет Киева был в курсе замысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net .

"Один из заместителей Кличко присутствовал на многочисленных совещаниях, где обсуждалась творческая концепция постановки и монтаж декораций. На запросы организаторов относительно того, нужны ли какие-то разрешительные документы от городской власти, был получен ответ - нет", - цитирует издание комментарий организаторов постановки.

Композиция представляла собой съемку "субъективной камерой", которая должна была перенести взгляд зрителей от реконструкции к мемориалу, к реальным фотографиям погибших героев и реальной брусчатке, которая хранит их память, а Институтская улица была выбрана, чтобы подчеркнуть ее значение в исторической памяти народа.

Так называемые «советские декорации» должны были лишь передать колорит соответствующей эпохи. Так, возле автоматов с газировкой должна была звучать "Червона рута", а в интерьерах типовых советских квартир украинцы радовались бы провозглашению Независимости и исторической победе киевского "Динамо".