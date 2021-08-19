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Организаторы постановки на аллее Небесной Сотни объяснили идею выставки

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Киев, Четверг 19 августа 2021 17:37
Организаторы постановки на аллее Небесной Сотни объяснили идею выставки Фото: организаторы постановки на аллее Небесной Сотни объяснили идею выставки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Организаторы постановки на аллее Небесной Сотни пояснили идею своего мероприятия. По их словам, она должна была символизировать "пролет через всю историю Украины, насыщенную и трагическими, и счастливыми моментами со времен Киевской Руси - Украины и до наших дней", а горсовет Киева был в курсе замысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net.

"Один из заместителей Кличко присутствовал на многочисленных совещаниях, где обсуждалась творческая концепция постановки и монтаж декораций. На запросы организаторов относительно того, нужны ли какие-то разрешительные документы от городской власти, был получен ответ - нет", - цитирует издание комментарий организаторов постановки.

Композиция представляла собой съемку "субъективной камерой", которая должна была перенести взгляд зрителей от реконструкции к мемориалу, к реальным фотографиям погибших героев и реальной брусчатке, которая хранит их память, а Институтская улица была выбрана, чтобы подчеркнуть ее значение в исторической памяти народа.

Так называемые «советские декорации» должны были лишь передать колорит соответствующей эпохи. Так, возле автоматов с газировкой должна была звучать "Червона рута", а в интерьерах типовых советских квартир украинцы радовались бы провозглашению Независимости и исторической победе киевского "Динамо".

Как сообщалось, организаторы инсталляции в центре Киева, которую установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу, согласились убрать конструкцию. Съемки будут перенесены в другое место.

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Небесная сотня
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