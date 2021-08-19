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Організатори постановки на алеї Небесної Сотні пояснили ідею виставки

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 17:37
Організатори постановки на алеї Небесної Сотні пояснили ідею виставки Фото: організатори постановки на алеї Небесної Сотні пояснили ідею виставки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Організатори постановки на алеї Небесної Сотні пояснили ідею свого заходу. За їх словами, вона мала символізувати "проліт крізь всю історію України, насичену і трагічними, і щасливими моментами з часів Київської Русі - України і до наших днів", а міська рада Києва знала її замисел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LIGA.net.

"Один із заступників Кличка був присутній на численних нарадах, де обговорювалася творча концепція постановки і монтаж декорацій. На запити організаторів стосовно того, чи потрібні якісь дозвільні документи від міськвлади, було отримано відповідь - ні", - цитує видання коментар організаторів постанови.

Композиція являла собою зйомку "суб'єктивною камерою", яка мала перевести погляд глядачів від реконструкції до меморіалу, до реальних фотографій загиблих героїв і реальної бруківки, яка зберігає їх пам'ять, а Інститутську вулицю було обрано, щоб підкреслити іі значення для історичної пам’яті народу.

Так звані «радянські декорації» повинні були лише передати колорит відповідної епохи. Так, біля автоматів з газованою водою луна б "Червона рута", а у інтер’єрах типових радянських квартир українці раділи б проголошенню Незалежності у 1991 році та історичній перемозі київського "Динамо".

Як повідомлялось, організатори інсталяції в центрі Києва, яку встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України і перекривали доступ до Меморіалу, погодилися прибрати конструкцію. Зйомки будуть перенесені в інше місце.

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