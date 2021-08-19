Організатори постановки на алеї Небесної Сотні пояснили ідею виставки
Організатори постановки на алеї Небесної Сотні пояснили ідею свого заходу. За їх словами, вона мала символізувати "проліт крізь всю історію України, насичену і трагічними, і щасливими моментами з часів Київської Русі - України і до наших днів", а міська рада Києва знала її замисел.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LIGA.net.
"Один із заступників Кличка був присутній на численних нарадах, де обговорювалася творча концепція постановки і монтаж декорацій. На запити організаторів стосовно того, чи потрібні якісь дозвільні документи від міськвлади, було отримано відповідь - ні", - цитує видання коментар організаторів постанови.
Композиція являла собою зйомку "суб'єктивною камерою", яка мала перевести погляд глядачів від реконструкції до меморіалу, до реальних фотографій загиблих героїв і реальної бруківки, яка зберігає їх пам'ять, а Інститутську вулицю було обрано, щоб підкреслити іі значення для історичної пам’яті народу.
Так звані «радянські декорації» повинні були лише передати колорит відповідної епохи. Так, біля автоматів з газованою водою луна б "Червона рута", а у інтер’єрах типових радянських квартир українці раділи б проголошенню Незалежності у 1991 році та історичній перемозі київського "Динамо".
Як повідомлялось, організатори інсталяції в центрі Києва, яку встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України і перекривали доступ до Меморіалу, погодилися прибрати конструкцію. Зйомки будуть перенесені в інше місце.