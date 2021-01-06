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Организаторы назвали новую дату церемонии вручения "Грэмми"

Среда 06 января 2021 02:42
Организаторы назвали новую дату церемонии вручения "Грэмми"
Фото: премия "Грэмми" (facebook.com/RecordingAcademy)
Автор: Инна Собора

Организаторы перенесли церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" на 14 марта 2021 года. Такое решение связано с увеличением числа больных коронавирусом в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщили на Facebook-странице организаторов.

В заявлении отмечается, что нет ничего важнее здоровья и безопасности музыкантов и сотен людей персонала. Поэтому принято решение о переносе даты проведения церемонии.

"После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашими ведущим и артистами, которые должны были появиться, мы переносим трансляцию 63-й церемонии "Грэмми" на воскресенье, 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что церемония должна была состоятся 31 января, однако ее перенесли.

В штате Калифорния (в состав которого входит Лос-Анджелес) в целом наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом после праздников. Всего 4 января там подтвердили 74 тысячи новых случаев, что является новым рекордом.

Напомним, вручение премии "Золотой глобус" в 2021 году также перенесли из-за пандемии коронавируса.

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