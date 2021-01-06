Організатори назвали нову дату церемонії вручення "Греммі"

Фото: премія "Греммі" (facebook.com/RecordingAcademy)

Організатори перенесли церемонію вручення музичної премії "Греммі" на 14 березня 2021 року. Таке рішення пов'язане із збільшенням числа хворих коронавірусом в Лос-Анджелесі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці організаторів.

У заяві наголошується, що немає нічого важливіше здоров'я і безпеки музикантів і сотень людей персоналу. Тому прийнято рішення про перенесення дати проведення церемонії.

"Після вдумливих бесід з експертами в галузі охорони здоров'я, нашими ведучим і артистами, які повинні були з'явитися, ми переносимо трансляцію 63-ої церемонії "Греммі" на неділю, 14 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що церемонія повинна була відбудуться 31 січня, але її перенесли.

У штаті Каліфорнія (до складу якого входить Лос-Анджелес) в цілому спостерігається сплеск випадків захворювання коронавірусом після свят. Всього 4 січня там підтвердили 74 тисячі нових випадків, що є новим рекордом.

Нагадаємо, вручення премії "Золотий глобус" у 2021 році перенесли через пандемію коронавіруса.