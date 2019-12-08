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Організатори мітингу в Гонконгу повідомили, що він зібрав до 800 тис. Учасників

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 16:27
Організатори мітингу в Гонконгу повідомили, що він зібрав до 800 тис. Учасників
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com)

Однак в поліції повідомили, що число учасників не перевищувало 183 тис

У Гонконзі близько 800 тис. Чоловік взяли участь в неділю, 8 грудня, в санкціонованій владою акції протесту. Таку оцінку привів координатор ходи з "Громадянського фронту за права людини" Джиммі Шум, передає RFI.

При цьому, за даними поліції, число учасників не перевищувало 183 тис.

Сьогодні групи демонстрантів пройшли маршем від парку Вікторія в бік ділового центру за узгодженим з поліцією маршруту. "П'ять вимог, жодним менше!", "Геть сльозогінний газ!", "Даєш свободу і демократію!" - говорили плакати в руках активістів.

Нагадаємо, 8 грудня в Гонконзі під час нальоту правоохоронців перед акцією протесту, проведення якої було дозволено владою регіону, затримали 11 демонстрантів. У Гонконзі запланований схвалений владою протестний марш, який організовує Громадянський фронт з прав людини. Акція протесту розпочнеться о 15 годині за місцевим часом в парку Вікторії, після чого процесія вирушить в діловий район міста.

1 грудня у час акції протесту в Гонконзі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. В результаті зіткнень з поліцією постраждали щонайменше 3 людини. Минулої суботи на спільну акцію проти насильства поліції також вийшли школярі та пенсіонери.

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