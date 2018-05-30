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Организатору покушения на убийство Бабченко поручили сделать тайники с оружием в Киевской обл., - СБУ

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 19:43
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)

Гражданин "Г" должен был закупить оружие и боеприпасы из района проведения АТО

Российские спецслужбы поручили организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко закупить оружие и боеприпасы из района проведения антитеррористической операции (АТО) и организовать тайники на территории Киевского региона. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил во время брифинга.

"Российскими спецслужбами была поставлена ​​еще одна задача для "Г": нелегальная закупка за счет российских спецслужб оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организация тайников на территории Киевского региона", - отметил глава СБУ.

Напомним, заказчики убийства журналиста Аркадия Бабченко готовили устранение 30 человек на территории Украины.

В СБУ ранее отметили, что спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для осуществления ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

Опубликовали запись разговора организатора покушения на убийство Бабченко с исполнителем СБУ опубликовала видео задержания организатора покушения на убийство Бабченко
Теги публикации: Служба безопасности Украины, покушение, Василий Грицак, тайник с оружием, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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