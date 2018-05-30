Организатору покушения на убийство Бабченко поручили сделать тайники с оружием в Киевской обл., - СБУ

Гражданин "Г" должен был закупить оружие и боеприпасы из района проведения АТО

Российские спецслужбы поручили организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко закупить оружие и боеприпасы из района проведения антитеррористической операции (АТО) и организовать тайники на территории Киевского региона. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил во время брифинга.

"Российскими спецслужбами была поставлена ​​еще одна задача для "Г": нелегальная закупка за счет российских спецслужб оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организация тайников на территории Киевского региона", - отметил глава СБУ.

Голова СБУ додав, що російськими спецслужбами було поставлено ще одне завдання для «Г»: нелегальна закупівля за кошти російських спецслужб зброї та боєприпасів із району проведення АТО та організація схронів на території Київського регіону — СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2018

Напомним, заказчики убийства журналиста Аркадия Бабченко готовили устранение 30 человек на территории Украины.

В СБУ ранее отметили, что спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для осуществления ряда террористических актов с многочисленными жертвами.