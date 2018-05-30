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Організатору замаху на вбивство Бабченка доручили зробити схрони зі зброєю у Київській обл., - СБУ

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 19:43
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

Громадянин "Г" мав закупити зброю та боєприпаси із району проведення АТО

Російські спецслужби доручили організатору замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка закупити зброю та боєприпаси із району проведення антитерористичної операції (АТО) та організувати схрони на території Київського регіону. Про це голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив під час брифінгу.

"Російськими спецслужбами було поставлено ще одне завдання для "Г": нелегальна закупівля за кошти російських спецслужб зброї та боєприпасів із району проведення АТО та організація схронів на території Київського регіону", - зазначив очільник СБУ.

Нагадаємо, замовники вбивства журналіста Аркадія Бабченко готували усунення 30 осіб на території України.

У СБУ раніше зазначили, що спецслужби РФ завербували громадянина України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для здійснення ряду терористичних актів з численними жертвами.

Опублікувано запис розмови організатора замаху на вбивство Бабченка з виконавцем СБУ оприлюднила відео затримання організатора замаху на вбивство Бабченка
Теги публікації: Служба безпеки України, покушение, Василий Грицак, тайник с оружием, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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