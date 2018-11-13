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Організаторів опитування про незалежність Каталонії оштрафували на 10 млн євро

Новини » Політика    13.11.2018 - 20:58
Організаторів опитування про незалежність Каталонії оштрафували на 10 млн євро
Ілюстративне фото (flickr.com.Tribunal.Supremo.de.España)

Опитування було проведено всупереч забороні Конституційного суду

Іспанський суд присудив колишнім членам каталонського уряду повернути понад 10 мільйонів євро державних коштів, витрачених на опитування про незалежність Каталонії в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Опитування, яке було проведене всупереч забороні суду, передувало референдуму 1 жовтня 2017 року. В ході опитування за незалежність виступили 80% учасників, які, проте, становили лише 33% від загальної кількості виборців в Каталонії.

Відзначимо, в березні 2017 року Верховний суд Каталонії визнав екс-прем'єра автономії Артура Маса, його заступника Жоану Ортегу і міністра освіти Ірені Рігау винними в непокорі рішенням суду, заборонив обіймати державні посади і оштрафував.

Тепер же Аудиторський суд Іспанії прийшов до висновку, що Артур Мас відповідальний за витрачання державних коштів на опитування в розмірі понад 4,9 млн євро.

Нагадаємо, 1 жовтня в Барселоні в понеділок пройшли масові акції протесту в річницю референдуму про незалежність Каталонії, які до вечора переросли у заворушення.

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