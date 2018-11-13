Організаторів опитування про незалежність Каталонії оштрафували на 10 млн євро

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Опитування було проведено всупереч забороні Конституційного суду

Іспанський суд присудив колишнім членам каталонського уряду повернути понад 10 мільйонів євро державних коштів, витрачених на опитування про незалежність Каталонії в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Опитування, яке було проведене всупереч забороні суду, передувало референдуму 1 жовтня 2017 року. В ході опитування за незалежність виступили 80% учасників, які, проте, становили лише 33% від загальної кількості виборців в Каталонії.

Відзначимо, в березні 2017 року Верховний суд Каталонії визнав екс-прем'єра автономії Артура Маса, його заступника Жоану Ортегу і міністра освіти Ірені Рігау винними в непокорі рішенням суду, заборонив обіймати державні посади і оштрафував.

Тепер же Аудиторський суд Іспанії прийшов до висновку, що Артур Мас відповідальний за витрачання державних коштів на опитування в розмірі понад 4,9 млн євро.

Нагадаємо, 1 жовтня в Барселоні в понеділок пройшли масові акції протесту в річницю референдуму про незалежність Каталонії, які до вечора переросли у заворушення.