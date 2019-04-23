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Организаторы взрывов на Шри-Ланке оказались семьей

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 20:32
Организаторы взрывов на Шри-Ланке оказались семьей
Фото: взрыв на Шри-Ланке (facebook.com/NewsfirstSL)

Братья-мусульмане, чьи имена не разглашаются, взорвали себя, когда гости стояли в очереди на завтрак в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand

Серия взрывов на Шри-Ланке - в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand были совершены двумя братьями. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на следователя.

По его словам, братьям было больше 20 лет, они сыновья владельца бизнеса по торговле специями.

Братья-мусульмане, чьи имена не разглашаются, взорвали себя, когда гости стояли в очереди на завтрак в столичных отелях Shangri-La и Cinnamon Grand.

По данным офицера, когда полицейские пришли к их дому, жена одного из братьев взорвала бомбу, в результате чего погибли она и двое ее детей, а также три сотрудника правоохранительных органов.

"Это была одна террористическая ячейка, управляемая одной семьей", - заявил следователь. 

Между тем связанное с террористической организацией "Исламское государство" агентство Amaq опубликовало фотографию, на которой запечатлены смертники, устроившие взрывы на Шри-Ланке. На снимке восемь человек, только один из них не скрывает лицо - утверждается, что это идейный вдохновитель террористов имам Захран Хашим.

Организаторы взрывов на Шри-Ланке оказались семьейФото: организаторы терактов twitter.com/arabnews

"Похоже, что они были вдохновлены иностранными террористическими группами, но до какой степени они имели прямые связи, до сих пор неясно", - заявил старший офицер полиции. 

Напомним, взрывы на Шри-Ланке прогремели утром 21 апреля. Первый  взрыв произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо, в 30 км севернее Коломбо, третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. Всего на Шри-Ланки произошли девять взрывов. 

Боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке, в результате которых погиб 321 человек. Среди погибших 45 детей. Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию, где погибли 50 человек.

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