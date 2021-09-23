Организатор титушек Крысин получил еще один приговор

По словам адвоката, 23 сентября суд вынес обвинительный приговор Крысину. Он признан виновным в организации похищения и пыток 21 января 2014 года. Потерпевшего Владислава Иваненко "титушки" Крысина похитили, приняв его за активиста Евромайдана.

"Юрия Крысина приговорили к 8 годам лишения свободы. Гражданский иск удовлетворён частично", - отметил юрист.

Гособвинитель Малашич на своей странице в социальной сети также подтвердила информацию о приговоре Крысину.