Организатор спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева

Германа Приступу, который был одним из руководителей спецоперации в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года, когда погибли пятеро полицейских, назначили новым заместителем начальника киевской полиции. Об этом говорится в расследовании "Следство.info".

Отметим, что о назначении Приступы говорится на сайте полиции Киева.

Журналисты отмечают, что Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Также он приезжал в Княжичи за день до перестрелки и вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятою, уговаривал местного бизнесмена обустроить в его доме засаду для грабителей.

РБК-Украина писало, что 4 декабря 2016 в Княжичах киевский уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сигнализацию в одном из соседних домов.

После того полицейские охраны задержали двух сотрудников Управления оперативной службы столичного ГУ Нацполиции, которые принимали участие в спецоперации. Между ними началась перестрелка, в результате чего погибли пятеро полицейских.

Напомним, ГПУ завершила досудебное расследование перестрелки в Княжичах.