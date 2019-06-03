Організатор нападу на Гандзюк визнав себе винним

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Торбіна пішов на угоду зі слідством

Організатор нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством. Про це повідомляє "Укрінформ".

У засіданні Покровського районного суду Дніпропетровської області взяли участь двоє прокурорів, потерпілий - батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Сергій Торбіна та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера

Торбіна визнав себе винним за ч. 4,5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і 2 ч..ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно ст. 69 КПК України.

Нагадаємо, Покровський районний суд Дніпропетровської області сьогодні почав розгляд справи щодо обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть активістки Катерини Гандзюк.

23 травня відбулося одне з останніх засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк. Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його проігнорували.