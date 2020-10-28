Этой осенью украинский производитель “Компания “Чернигов Пекедж” запустил производство биокомпостируемых пакетов из органической гранулы на основе картофельного крахмала. На предприятии установлена отдельная линия, что позволяет четко соблюдать технологию, предусмотренную производителем исходной гранулы ( BIOTEC , Германия). Сырье сертифицировано согласно европейским стандартам, на выходе получаются настоящие биокомпостируемые пакеты, в соответствии с европейским стандартом EN 13432, маркированные знаком OK Compost HOME.

Хотя такая продукция в Украине пока не очень распространена, Cherpack.net готовы предложить ее для потребностей внутреннего рынка и для экспорта уже сейчас.

Что представляют собой органические пакеты

Как было сказано ранее, органические пакеты, которые предлагает Chernigov Package производятся из гранул, в основе которых лежит крахмал. Но что крайне важно: биобаза сделана из отходов картофельного производства, а не из пригодного для пищи сырья. Почему производитель уделил этому особое внимание, мы узнали лично:

“Перед тем, как закупить отдельную линию по изготовлению пакетов из крахмала на свое производство, мы тщательно изучили все аспекты данного направления: спрос, процесс изготовления, возможное использование и дальнейшую утилизацию крахмальных пакетов. А также много времени уделили подбору подрядчика самих гранул для биокомпомстируемых пакетов.

Изучая последние экологические исследования, мы посещали крупнейшие профильные выставки, такие как Plast Eurasia (Стамбул), K Show (Дюссельдорф) и в итоге у нас был выбор: гранулы на основе кукурузного крахмала или картофельного. Оценив европейский подход мы поняли, что выбирая сырье на основе кукурузного крахмала мы бы выбрали худшее из зол: ведь в условиях растущего спроса на биопластики в перспективе с/х угодья для их исходного материала - кукурузы, будут вымещать земли продовольственного значения. А так как помимо этого кукуруза очень истощает почву - мы приняли решение не работать с гранулой, в основе которой лежит кукурузный крахмал, к чему призываем и Вас. Совсем не хочется участвовать в инициативах, которые в перспективе могут создать еще большие экологические проблемы, а именно выбор между едой и сырьем для упаковки.

В итоге наш подрядчик - это завод BIOTEC , Германия. Это предприятие производит гранулы биопластика из отходов картофеля. Т.е. картофель пригодный для еды не используется, а это значит, что новые территории для выращивания сырья для такой гранулы не требуются.

Количество производимой гранулы в данном случает ограничено, но по крайней мере данное производство относится к разряду ответственных" - рассказала Калиниченко Елена Амирахмедовна, директор Компании "Чернигов Пекедж. А так же добавила:

“ - Стоит учитывать, что пакеты на основе PLA подходят только для осознанного потребления, т.е. для тех, кто готов после использования компостировать упаковку с органическими отходами в компостной яме. Так как если их выбросить на свалку, то с ними ровным счетом ничего не произойдет (они не будут разлагаться)”.

Основные преимущества

Такие эко-пакеты безопасны и имеют ряд преимуществ:

полностью разлагаются в грунте при условии компостирования на органические соединения;

можно использовать для пищевых продуктов;

не накапливают статические электричество;

мягкие и эластичные (технология производства позволяет получить изделия мягкой и эластичной структуры);

абсолютно экологичный продукт - состоят из органического сертифицированного сырья.

Однако есть и минусы:

компостируемые пакеты не подлежат повторной переработке (для них пока не существует технологий рециклинга);

уступают по прочности полиэтиленовым;

цена на продукцию, ввиду сложного энерго- и ресурсозатратного процесса производства, значительно выше.

Главная положительная черта всех пакетов из крахмала – срок разложения в компостной яме (при правильной технологии это всего несколько месяцев).

Главный минус - они не подлежат переработке и по факту это одноразовый продукт.

Внимание к мелочам

Покупая готовые биокомпостируемые пакеты либо же заказывая их со своим логотипом будьте внимательны и выбирайте ТОЛЬКО OK Compost HOME. Продукция только с такой маркировкой разлагается в компостных ямах.

Маркировка OK Compost Industrial подразумевает применение специальных полигонов для промышленного компостирования, а таких в Украине на данный момент нет. Т.е., по факту, пакеты с маркировкой OK Compost Industrial не будут разлагаться в компостных ямах и не подлежат повторной переработке, соответственно их использование приносит больше вреда (ввиду ресурсо- и энергозатратности производства), чем пользы.

Чернигов Пекедж пропагандирует ответственное потребление. Предприятие предлагает применять на практике самый важный принцип, касающийся упаковки: можешь не использовать - откажись, а если нет, то используй многоразово и после сдай в переработку (пластик, бумага и прочее). Что касается новых органических пакетов с пометкой OK Compost Home, не думай, что твоя ответственность заканчивается на покупке такой продукции, ведь после применения их необходимо обязательно компостировать.