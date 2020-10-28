Органічні пластики в Україні - як споживати усвідомлено?

Цієї осені український виробник "Компанія" Чернігів Пекедж "запустила виробництво біокомпостованих пакетів з органічної гранули на основі картопляного крохмалю. На підприємстві встановлена окрема лінія, що дозволяє чітко дотримуватися технології, передбаченої виробником вихідної гранули (BIOTEC,Німеччина).Сировина сертифікована відповідно до європейських стандартів, виходять справжні біокомпостовані пакети, відповідно до європейського стандарту EN 13432, марковані знаком OK Compost HOME.

Хоча така продукція в Україні поки не дуже поширена, Cherpack.net готові запропонувати її для потреб внутрішнього ринку і для експорту вже зараз.

Що являють собою органічні пакети

Як було сказано раніше, органічні пакети, які пропонує Chernigov Package виробляються з гранул, в основі яких лежить крохмаль. Але що вкрай важливо: біобаза зроблена з відходів картопляного виробництва, а не з придатної для їжі сировини. Чому виробник приділив цьому особливу увагу, ми дізналися особисто:

"Перед тим, як купити окрему лінію з виготовлення пакетів з крохмалю на своє виробництво, ми ретельно вивчили всі аспекти даного напрямку: попит, процес виготовлення, можливе використання і подальшу утилізацію крохмальних пакетів. А також багато часу приділили підбору підрядника самих гранул для біокомпостованих пакетів.

Вивчаючи останні екологічні дослідження, ми відвідували найбільші профільні виставки, такі як Plast Eurasia (Стамбул), K Show (Дюссельдорф) і в результаті у нас був вибір: гранули на основі кукурудзяного крохмалю або картопляного. Оцінивши європейський підхід ми зрозуміли, що вибираючи сировину на основі кукурудзяного крохмалю ми б вибрали найгірше з зол: адже в умовах зростаючого попиту на біопластики в перспективі с / г угіддя для їх вихідного матеріалу - кукурудзи, будуть зганяти землі продовольчого значення. А так як крім цього кукурудза дуже виснажує грунт - ми прийняли рішення не працювати з гранулою, в основі якої лежить кукурудзяний крохмаль, до чого закликаємо і Вас. Зовсім не хочеться брати участь в ініціативах, які в перспективі можуть створити ще більші екологічні проблеми, а саме вибір між їжею і сировиною для упаковки.

У підсумку наш підрядник - це завод BIOTEC , Німеччина. Це підприємство виробляє гранули біопластика з відходів картоплі. Тобто картопля, придатна для їжі, не використовується, а це значить, що нові території для вирощування сировини для такої гранули не потрібні.

Кількість виробленої гранули у даному випадку обмежена, але принаймні дане виробництво відноситься до розряду відповідальних "- розповіла Калініченко Олена Амірахмедовна, директор Компанії" Чернігів Пекедж. А також додала:

"- Чи варто враховувати, що пакети на основі PLA підходять тільки для усвідомленого споживання, тобто для тих, хто готовий після використання компостувати упаковку з органічними відходами в компостній ямі. Бо якщо їх викинути на смітник, то з ними зовсім нічого не станеться (вони не будуть розкладатися) ".

Основні переваги

Такі еко-пакети безпечні і мають ряд переваг:

повністю розкладаються в грунті за умови компостування на органічні сполуки;

можна використовувати для харчових продуктів;

не накопичують статичну електрику;

м'які і еластичні (технологія виробництва дозволяє отримати вироби м'якою і еластичною структури);

абсолютно екологічний продукт - складаються з органічного сертифікованої сировини.

Однак є й мінуси:

компостовані пакети не підлягають повторній переробці (для них поки не існує технологій рециклінгу);

поступаються за міцністю поліетиленовим;

ціна на продукцію, зважаючи на складний енерго- і ресурсовитратний процес виробництва, значно вища.

Головна позитивна риса всіх пакетів з крохмалю - термін розкладання в компостній ямі (при правильній технології це всього кілька місяців).

Головний мінус - вони не підлягають переробці і по факту це одноразовий продукт.

Увага до дрібниць

Купуючи готові біокомпостовані пакети або ж замовляючи їх зі своїм логотипом будьте уважні і вибирайте ТІЛЬКИ OK Compost HOME. Продукція тільки з таким маркуванням розкладається в компостних ямах.

Маркування OK Compost Industrial має на увазі застосування спеціальних полігонів для промислового компостування, а таких в Україні на даний момент немає. Тобто, за фактом, пакети з маркуванням OK Compost Industrial НЕ будуть розкладатися в компостних ямах і не підлягають повторній переробці, відповідно їх використання приносить більше шкоди (з огляду на ресурсо- та енерговитратності виробництва), ніж користі.

Чернігів Пекедж пропагує відповідальне споживання. Підприємство пропонує застосовувати на практиці найважливіший принцип, що стосується упаковки: можеш не використовувати - відмовся, а якщо немає, то використовуй багаторазово і після здай в переробку (пластик, папір та інше). Що стосується нових органічних пакетів з позначкою OK Compost Home, не думай, що твоя відповідальність закінчується на покупці такої продукції, адже після застосування їх необхідно обов'язково компостувати.