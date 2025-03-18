Органайзер у багажник авто: що в ньому можна зберігати і які бувають

Щоб дрібні предмети не літали по багажнику автомобіля під час маневрів, фахівці з ергономіки придумали таку річ як органайзер. Розповідаємо про кілька перевірених варіантів цього пристрою, у тому числі – про рішення-імпровізації.

Пляшка з омивайкою, аерозоль для очищення скла, скребок для льоду та мочалка для миття – якщо ви не хочете шукати ці часто потрібні аксесуари по закутках багажника, вам потрібен органайзер. Якщо ви зібралися купувати його в магазині, ми розповімо, як його обирати, якщо є бажання пристосувати щось на цю роль на швидку – підкажемо експромт-варіанти.

Що вміє органайзер

Резонів тримати всю багажну дрібноту в одному місці чимало, але, певно, головне, щоб вона не заважала розташуванню основного багажу і не відволікала водія своїми польотами під час маневрування.

Навіть коли у вантажному відсіку машини є кишені для невеликих предметів, буває зручніше тримати всі аксесуари не в різних кутках і нішах, а всі разом – наприклад, щоб за потреби швидко забрати їх додому чи в іншу машину. Тоді автомобіліст і згадує про органайзер для багажника. У нас є декілька варіантів.

Фабричний органайзер

Вибір фабричних виробів достатньо широкий: у вигляді спеціальної сумки, кофра або коробки, як із внутрішніми відділеннями, так і без. Добре, якщо на дні такого органайзера буде "липучка", яка допомагає йому фіксуватись на килимку багажника і не соватись під час руху. Зважте на моделі, які у порожньому вигляді можна складати мов книжку, або, як варіант, частково зменшувати в об’ємі, коли бокс наполовину порожній.

Імпровізація: пластик і картон

У випадку, коли потрібно щось "організувати" терміново і часу на візит до автомагазину немає, можна просто заглянути до найближчого супермаркету. Для екстреного та одноразового використання в якості органайзера підійде ажурний пластиковий ящик від фруктів або цитрусових. У більшості супермаркетів їх або віддають безкоштовно або продають за символічну суму. Варто пам'ятати, що ящики бувають різної глибини, і неглибокі варіанти менш підходять для використання в авто. З мінусів такого варіанту – необроблений пластик ящика може пошкодити оббивку багажника.

Альтернатива пластику – картонна коробка. Знайти її ще простіше, ніж пластиковий аналог: крім супермаркетів такі контейнери можна взяти в кондитерських або м'ясних магазинах, а то й придабти на пошті. Однак за міцністю вони поступаються пластиковим і можуть легко пошкодитися, якщо тягнути рукою за край по підлозі багажника.

Варіант-експромт

Зрештою, як органайзер можна використовувати ту чи іншу сумку, яка більше не використовується через вік або втрату трендової актуальності. Краще вибрати сумку з широким отвором для зручного укладання речей та широким дном, яке буде надійно утримувати від опрокидування. Врахуйте також висоту – можливо, вам знадобиться достатньо висока, щоб можна було ставити пляшки з автохімаєю вертикально.

Професійний підхід

Якщо у вашому місті є тюнінг-ательє, де працюють з інтер’єрами авто, там вам охоче облаштують органайзер по-професійному. Акуратний бокс можна адаптувати до певного куточка багажника, наприклад, вписавши його в нішу біля крила. У вас буде змога замовити і форму, і тип оздоблення, і колір матеріалу. Особливий плюс такого рішення у тому, що простір багажника буде використано максимально раціонально.

Коротко

Не забувайте про безпеку, навіть коли розміщуєте дрібні речі у багажнику. Незакріплені предмети, особливо пляшки з рідинами, внаслідок еволюцій автомобіля під час руху, наприклад, по звивистій дорозі, можуть легко пошкодити і оббивку машини, і розташований поряд багаж. І це ми ще не говоримо про випадки зіткнень та інших видів ДТП, коли кожен предмет зростає у масі в кілька разів. Для розуміння: стандартна металева банка з пивом, яка вільно лежить десь у машині, при її лобовому зіткненні б’ється о торпедо чи лобове скло з силою у кількасот кілограмів. Чи кожна деталь озоблення витримає такий удар? Отже, це ще одна причина тримати дрібні речі організованими.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.