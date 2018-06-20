Орган общественного контроля за выполнением Соглашения об ассоциации Украина-ЕС обновил состав

До нового складіуУкраїнської стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС вошло 15 человек

Украинская сторона Платформы гражданского общества Украина-ЕС (УС ПГС) - официального органа общественного контроля за выполнением Соглашения об ассоциации, обновляет свой состав. Соответствующее решение было принято во время ассамблеи платформы, говорится на сайте УС ПГС.

Как отметили в Представительстве ЕС в Украине, ассамблея состоялась при финансовой поддержке Европейского союза и Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Общественная синергия".

Для успешной имплементации Соглашения об ассоциации и углубленной всеобъемлющей зоны о свободной торговле (УВЗСТ) необходима более сильная координация в правительстве, большее правительственно-парламентское сотрудничество на ранних этапах законодательного процесса, привлечение парламента и эффективная коммуникация, как внутри украинского руководства так и, что самое главное - с гражданами Украины, а также с ЕС", - сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли,

Следовательно, на ассамблее выбирали новый состав Украинской стороны Платформы - 15 участников Среди них представители от организаций гражданского общества (3), работодателей (6) и профсоюзов (3). В следующие 2,5 года они вместе с представителями Европейского экономического и социального комитета формировать двустороннюю Платформу гражданского общества Украина-ЕС.

Платформа гражданского общества Украина-ЕС - двусторонний орган, созданный в соответствии с Соглашением об ассоциации, который осуществляет мониторинг и общественный контроль за выполнением Соглашения. Платформа состоит из Украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС, которая объединяет более 250 организаций из Украины, и Европейского экономического и социального комитета.

Напомним, недавно председатель Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что антикоррупционный суд в Украине должен быть создан уже сейчас. Он является одним из уговоров Соглашения об ассоциации.