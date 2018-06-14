Антикорупційний суд має бути створений вже зараз, - Мінгареллі

За його словами, Україна багато зробила для реформування політичного життя

Антикорупційний суд має бути створений вже зараз. Про це на форумі повідомив Хьюг Мінгареллі, посол Європейського Союзу в Україні, голова Представництва ЄС в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пріоритети на наступні місяці. Ми вважаємо, що антикорупційний суд має бути створений вже зараз. Ми також розуміємо, що уряд має вжити необхідних кроків, щоб підтвердити свої заяви. Хтось має щось зробити, щоб НАБУ могло слідкувати за поданням декларацій. Треба усунути електронні декларації для громадських активістів, бо це просто ганебна ідея", - заявив посол.

За словами Мінгареллі, він може бути корисним Україні.

"Обговорення процесу реформ - дуже актуальне. Ми маємо розуміти, що робили правильно, а що - не правильно. Буде важливий момент, коли Гройсман і його команда будуть обговорювати те, як можна ще ефективніше працювати. Ми зараз обговорюємо умови надання ще однієї макроекономічної допомоги", - повідомив він.

За його словами, Україна багато зробила для реформування політичного життя.

"Ця країна дуже багато зробила для реформування політичного життя і це сталося в надскладних умов. Ця країна зараз виборює свій авторитет. ВВП ще досі такий, як під час падіння Радянського союзу. Ми зараз у передвиборчому періоді знаходимось. Популістські загрози наразі є. Популісти дають неправильні рішення в Україні, які зовсім нівелюють успіхи реформ. Ми можемо бути відкинуті назад у наших досягненнях. А міжнародне співтовариство буде дуже відповідально ставитися до України в цей час. Також громадянське суспільство не дуже яскраво себе проявляє у цей період",- додав Мінгареллі.

Нагадаємо, 13 червня Козьяков повідомив, що конкурс до антикорупційного суду розпочнеться у найближчі тижні.