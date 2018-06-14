Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Антикорупційний суд має бути створений вже зараз, - Мінгареллі

НовиниПолітика    14.06.2018 - 13:31
Фото: Хьюг Мінгареллі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Хьюг Мінгареллі (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, Україна багато зробила для реформування політичного життя

Антикорупційний суд має бути створений вже зараз. Про це на форумі повідомив Хьюг Мінгареллі, посол Європейського Союзу в Україні, голова Представництва ЄС в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Пріоритети на наступні місяці. Ми вважаємо, що антикорупційний суд має бути створений вже зараз. Ми також розуміємо, що уряд має вжити необхідних кроків, щоб підтвердити свої заяви. Хтось має щось зробити, щоб НАБУ могло слідкувати за поданням декларацій. Треба усунути електронні декларації для громадських активістів, бо це просто ганебна ідея", - заявив посол.

За словами Мінгареллі, він може бути корисним Україні.

"Обговорення процесу реформ - дуже актуальне. Ми маємо розуміти, що робили правильно, а що - не правильно. Буде важливий момент, коли Гройсман і його команда будуть обговорювати те, як можна ще ефективніше працювати. Ми зараз обговорюємо умови надання ще однієї макроекономічної допомоги", - повідомив він.

За його словами, Україна багато зробила для реформування політичного життя.

"Ця країна дуже багато зробила для реформування політичного життя і це сталося в надскладних умов. Ця країна зараз виборює свій авторитет. ВВП ще досі такий, як під час падіння Радянського союзу. Ми зараз у передвиборчому періоді знаходимось. Популістські загрози наразі є. Популісти дають неправильні рішення в Україні, які зовсім нівелюють успіхи реформ.  Ми можемо бути відкинуті назад у наших досягненнях. А міжнародне співтовариство буде дуже відповідально ставитися до України в цей час. Також  громадянське суспільство не дуже яскраво себе проявляє у цей період",- додав Мінгареллі.

Нагадаємо, 13 червня Козьяков повідомив, що конкурс до антикорупційного суду розпочнеться у найближчі тижні.

Євросоюз днями дасть оцінку закону про антикорупційний суд Із закону про антикорупційний суд необхідно прибрати норму про апеляцію, - Ситник
Теги публікації: НАБУ, антикоррупционный суд, Мингарелли  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся