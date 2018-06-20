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Орган громадського контролю за виконанням Угоди про асоціацію Україна-ЄС оновив склад

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 12:32
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

До нового складіуУкраїнської сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС увійшло 15 осіб

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) - офіційного органу громадського контролю за виконанням Угоди про асоціацію, оновлює свій склад. Відповідне рішення було ухвалено під час асамблеї платформи, йдеться на сайті УС ПГС.

Як зазначили у Предстаництві ЄС в Україні, асамблея відбулась за фінансової підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду "Відродження" в межах проекту "Громадська синергія".

"Для успішної імплементації Угоди про асоціацію та поглибленої всеохоплюючої зони про вільну торгівлю (ПВЗВТ) необхідна сильніша координація в уряді, більша урядово-парламентська співпраця на ранніх етапах законодавчого процесу, залучення парламенту та ефективна комунікація, як всередині українського керівництва так і, що найголовніше - з громадянами України, а також з ЄС", - сказав голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі,

Відтак,  на асамблеї обирали новий склад Української сторони Платформи - 15 учасників. Серед них представники від організацій громадянського суспільства (3), роботодавців (6) та профспілок (3). У наступні 2,5 роки вони разом з представниками Європейського економічного та соціального комітету формуватимуть двосторонню Платформу громадянського суспільства Україна-ЄС.

Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС - двосторонній орган, створений відповідно до Угоди про асоціацію, який здійснює моніторинг та громадський контроль за виконанням Угоди. Платформа складається з Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, яка об’єднує понад 250 організацій з України, та Європейського економічного і соціального комітету.

Нагадаємо, нещодавно голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі зазначив, що антикорупційний суд в Україні має бути створений вже зараз. Він є однією з умов Угоди про асоціацію.

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Теги публікації: Украина -ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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