Орендар не платить за квартиру, а договору немає: що робити і як виселити

Усна домовленість - не аргумент

"Здавати квартиру без договору - це як пустити пожити "нормальних людей", а потім молитися, щоб вони виявились справді нормальними", - каже юристка.

Закон вимагає письмової форми договору для оренди житла - це прямо передбачено ст. 811 Цивільного кодексу України (ЦКУ). Без неї домовленості вважаються неофіційними, а отже, у суді майже не мають ваги. У найкращому випадку - вас визнають добродієм, який безкоштовно надав житло в користування.

У випадку, коли договору не було, відносини можуть кваліфікуватися як позичка, а не оренда (ст. 828 ЦКУ). Тобто, офіційно ви надали житло безоплатно. А значить, немає боргу - лише "гість", який не хоче з'їжджати.

Навіть якщо ви отримували перекази на картку - суд може розцінити це не як орендну плату, а як подарунок, відшкодування за ремонт чи іншу доброзичливу допомогу. Без письмового договору стягнути борг майже нереально.

Виселити - реально

Єдиний дієвий механізм виселити квартирантів, з якими ви не підписали договір, - позов про усунення перешкод у користуванні майном (тобто про виселення). Алгоритм такий:

письмове попередження орендарю про завершення строку проживання;

орендарю про завершення строку проживання; збір доказів - документи про право власності, переписка, перекази, комунальні платіжки тощо;

- документи про право власності, переписка, перекази, комунальні платіжки тощо; позов до суду з аргументом, що особа проживає без правових підстав;

з аргументом, що особа проживає без правових підстав; судовий розгляд і отримання рішення;

і отримання рішення; звернення до виконавчої служби для примусового виселення.

"Без договору ви не доведете суму боргу. І навіть не зможете довести, що це взагалі була оренда. Тому хочете спокійно спати - укладайте письмову угоду. Якщо орендарі справді нормальні, їм нічого приховувати", - підсумовує Полішкевич.