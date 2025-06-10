Арендатор не платит за квартиру, а договора нет: что делать и как выселить

Устная договоренность - не аргумент

"Сдавать квартиру без договора - это как пустить пожить "нормальных людей", а потом молиться, чтобы они оказались действительно нормальными", - говорит юрист.

Закон требует письменной формы договора для аренды жилья - это прямо предусмотрено ст. 811 Гражданского кодекса Украины (ГКУ). Без нее договоренности считаются неофициальными, а значит, в суде почти не имеют веса. В лучшем случае - вас признают добродетелем, который бесплатно предоставил жилье в пользование.

В случае, когда договора не было, отношения могут квалифицироваться как ссуда, а не аренда (ст. 828 ГКУ). То есть официально вы предоставили жильё бесплатно. А значит, нет долга - только "гость", который не хочет съезжать.

Даже если вы получали переводы на карту - суд может расценить это не как арендную плату, а как подарок, возмещение за ремонт или другую доброжелательную помощь. Без письменного договора взыскать долг почти нереально.

Выселить - реально

Единственный действенный механизм выселить квартирантов, с которыми вы не подписали договор, - иск об устранении препятствий в пользовании имуществом (то есть о выселении). Алгоритм следующий:

письменное предупреждение арендатору о завершении срока проживания;

арендатору о завершении срока проживания; сбор доказательств - документы о праве собственности, переписка, переводы, коммунальные платежки и т.д;

- документы о праве собственности, переписка, переводы, коммунальные платежки и т.д; иск в суд с аргументом, что лицо проживает без правовых оснований;

с аргументом, что лицо проживает без правовых оснований; судебное разбирательство и получение решения;

и получение решения; обращение в исполнительную службу для принудительного выселения.

"Без договора вы не докажете сумму долга. И даже не сможете доказать, что это вообще была аренда. Поэтому хотите спокойно спать - заключайте письменное соглашение. Если арендаторы действительно нормальные, им нечего скрывать", - заключает Полишкевич.