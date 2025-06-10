Арендатор не платит за квартиру, а договора нет: что делать и как выселить

В Украине распространена практика сдавать жилье "по-человечески" - без всяких бумаг. Но когда арендатор перестает платить, владелец сталкивается с тем, что ничем себя не защитил.
Что об этом говорит закон и какие шансы вернуть средства или выселить жильца - в комментарии для РБК-Украина рассказывает управляющий партнер ЮФ "Результат", руководитель практики земельного права и недвижимости Любовь Полишкевич.
"Сдавать квартиру без договора - это как пустить пожить "нормальных людей", а потом молиться, чтобы они оказались действительно нормальными", - говорит юрист.
Закон требует письменной формы договора для аренды жилья - это прямо предусмотрено ст. 811 Гражданского кодекса Украины (ГКУ). Без нее договоренности считаются неофициальными, а значит, в суде почти не имеют веса. В лучшем случае - вас признают добродетелем, который бесплатно предоставил жилье в пользование.
В случае, когда договора не было, отношения могут квалифицироваться как ссуда, а не аренда (ст. 828 ГКУ). То есть официально вы предоставили жильё бесплатно. А значит, нет долга - только "гость", который не хочет съезжать.
Даже если вы получали переводы на карту - суд может расценить это не как арендную плату, а как подарок, возмещение за ремонт или другую доброжелательную помощь. Без письменного договора взыскать долг почти нереально.
Единственный действенный механизм выселить квартирантов, с которыми вы не подписали договор, - иск об устранении препятствий в пользовании имуществом (то есть о выселении). Алгоритм следующий:
"Без договора вы не докажете сумму долга. И даже не сможете доказать, что это вообще была аренда. Поэтому хотите спокойно спать - заключайте письменное соглашение. Если арендаторы действительно нормальные, им нечего скрывать", - заключает Полишкевич.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что арендодатель не имеет права повышать квартплату во время действия договора без согласия арендатора, если это не предусмотрено условиями договора. Изменения возможны только по обоюдному согласию или после завершения срока аренды. Одностороннее повышение - нарушение закона.
Также мы писали, что то, кто платит риелтору при аренде жилья - зависит от договоренности: обычно - тот, кто обратился к агенту. В Киеве чаще платят арендаторы. Сдача или поиск квартиры без риелтора - это риск юридических ошибок и дополнительных затрат времени.
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