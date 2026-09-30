Оренда житла в Україні: у яких областях найвищі ціни та попит на квартири

Влітку попит на довгострокову оренду квартир помітно зріс у західних областях України. Водночас на півдні та сході побільшало пропозицій житла, а медіанна вартість оренди в більшості регіонів зросла.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість, у якому порівняли показники травня та серпня 2026 року.
Найпомітніше зростання кількості відгуків на одне оголошення зафіксували в Івано-Франківській області. У серпні на одне оголошення припадало в середньому 55,2 відгуку проти 11,7 у травні.
Найбільше попит також зріс у таких областях:
Таким чином, найбільше зростання попиту влітку припало переважно на західні області.
Пропозиція однокімнатних квартир за літо найбільше зросла у Запорізькій, Сумській та Одеській областях.
У Запорізькій області кількість оголошень збільшилася з 569 у травні до 994 у серпні - на 75%. У Сумській області показник зріс із 372 до 645 оголошень - на 73%.
В Одесі пропозиція збільшилася на 10% - з 5 086 до 5 583 оголошень.
Водночас у низці регіонів кількість оголошень скоротилася:
Медіанна вартість оренди однокімнатних квартир у більшості областей за літо зросла.
Найбільше ціни піднялися у Вінницькій та Харківській областях - на 23%. У Вінницькій області медіанна ціна зросла з 13 000 до 16 000 гривень, а в Харківській - з 6 500 до 7 999 гривень.
Також подорожчала оренда:
Водночас у двох областях медіанна вартість оренди знизилася. У Запорізькій вона впала з 8 000 до 7 000 гривень, а в Сумській - з 6 500 до 6 000 гривень.
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Багато людей зараз шукають житло із автономними джерелами живлення.