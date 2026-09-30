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Оренда житла в Україні: у яких областях найвищі ціни та попит на квартири

10:36 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Влітку попит на довгострокову оренду квартир помітно зріс у західних областях України. Водночас на півдні та сході побільшало пропозицій житла, а медіанна вартість оренди в більшості регіонів зросла.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість, у якому порівняли показники травня та серпня 2026 року.

Де найбільше зріс попит на оренду

Найпомітніше зростання кількості відгуків на одне оголошення зафіксували в Івано-Франківській області. У серпні на одне оголошення припадало в середньому 55,2 відгуку проти 11,7 у травні.

Найбільше попит також зріс у таких областях:

  • Хмельницька - 52,5 відгуку проти 14,2 у травні, зростання на 270%;
  • Рівненська - 37,2 проти 10,5, зростання на 254%;
  • Львівська - 38,4 проти 11,2, зростання на 243%;
  • Тернопільська - 44,6 проти 13,9, зростання на 221%;
  • Чернівецька - 59,7 проти 18,8, зростання на 218%;
  • Вінницька - 31,2 проти 9,9, зростання на 215%;
  • Волинська - 50 проти 16,6, зростання на 201%.

Таким чином, найбільше зростання попиту влітку припало переважно на західні області.

Де побільшало квартир для оренди

Пропозиція однокімнатних квартир за літо найбільше зросла у Запорізькій, Сумській та Одеській областях.

У Запорізькій області кількість оголошень збільшилася з 569 у травні до 994 у серпні - на 75%. У Сумській області показник зріс із 372 до 645 оголошень - на 73%.

В Одесі пропозиція збільшилася на 10% - з 5 086 до 5 583 оголошень.

Водночас у низці регіонів кількість оголошень скоротилася:

  • Рівненська область - на 43%, до 559 оголошень;
  • Хмельницька - на 38%, до 648;
  • Миколаївська - на 35%, до 499;
  • Дніпропетровська - на 32%, до 2 316;
  • Тернопільська - на 32%, до 280;
  • Київська - на 27%, до 3 280.

Як змінилися ціни на оренду

Медіанна вартість оренди однокімнатних квартир у більшості областей за літо зросла.

Найбільше ціни піднялися у Вінницькій та Харківській областях - на 23%. У Вінницькій області медіанна ціна зросла з 13 000 до 16 000 гривень, а в Харківській - з 6 500 до 7 999 гривень.

Також подорожчала оренда:

  • у Черкаській області - на 20%, до 12 000 гривень;
  • у Чернівецькій - на 17%, до 15 591 гривні;
  • в Одеській - на 16%, до 12 000 гривень;
  • у Львівській - на 15%, до 22 375 гривень;
  • у Тернопільській - на 14%, до 15 000 гривень;
  • у Закарпатській - на 12%, до 24 568 гривень.

Водночас у двох областях медіанна вартість оренди знизилася. У Запорізькій вона впала з 8 000 до 7 000 гривень, а в Сумській - з 6 500 до 6 000 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що через ризики перебоїв із електроенергією, опаленням і водопостачанням українці готуються до складної зими та розглядають різні варіанти зміни житла. Найчастіше потенційні переїзди пов'язані з безпекою, станом помешкання та можливими тривалими відключеннями.

Багато людей зараз шукають житло із автономними джерелами живлення.

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