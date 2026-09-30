Аренда жилья в Украине: в каких областях самые высокие цены и спрос на квартиры

Летом спрос на долгосрочную аренду квартир заметно вырос в западных областях Украины. В то же время на юге и востоке увеличилось предложение жилья, а медианная стоимость аренды в большинстве регионов выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость, в котором сравнили показатели мая и августа 2026 года.
Наиболее заметный рост количества отзывов на одно объявление зафиксировали в Ивано-Франковской области. В августе на одно объявление приходилось в среднем 55,2 отзыва против 11,7 в мае.
Больше всего спрос также возрос в следующих областях:
Таким образом, наибольший рост спроса летом пришелся преимущественно на западные области.
Предложение однокомнатных квартир за лето больше выросло в Запорожской, Сумской и Одесской областях.
В Запорожской области количество объявлений увеличилось с 569 в мае до 994 в августе - на 75%. В Сумской области показатель вырос с 372 до 645 объявлений - на 73%.
В Одессе предложение увеличилось на 10% - с 5 086 до 5 583 объявлений.
В то же время в ряде регионов количество объявлений сократилось:
Медианная стоимость аренды однокомнатных квартир в большинстве областей за лето выросла.
Больше всего цены поднялись в Винницкой и Харьковской областях - на 23%. В Винницкой области медианная цена выросла с 13 000 до 16 000 гривен, а в Харьковской - с 6 500 до 7 999 гривен.
Также подорожала аренда:
В то же время в двух областях медианная стоимость аренды снизилась. В Запорожской она упала с 8 000 до 7 000 гривен, а в Сумской – с 6 500 до 6 000 гривен.
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