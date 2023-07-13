Оренда житла за півроку подорожчала на 9%: лідирують дві області

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень.

Львівщина на другому місці. Ціна оренди з початку року зросла на 9,3% до 12 тисяч гривень.

У Києві оренда подорожчала на 2,0% до 7793 гривень. Місто залишається на третьому місці.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Запорізькій (3 066 гривень), Херсонській (2 960 гривень) та Сумській (2 769 гривень) областях.

Ціна на оренду

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% до 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10,0%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.