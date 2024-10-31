Оренда житла у Києві: у яких районах найдорожчі квартири

У вересні 2024 року найвищу ціну на оренду квартир у Києві зафіксовано у Печерському районі, де оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 35 144 гривень на місяць, що на майже 6000 гривень більше, ніж минулого року.

Друге місце за вартістю посів Шевченківський район із медіанною ціною 22 000 гривень – на 6500 гривень дорожче, ніж у вересні 2023 року. У середньому ціновому діапазоні опинилися Голосіївський (17 000 грн), Подільський (16 000 грн), Солом’янський (14 900 грн) та Дарницький (14 000 грн) райони.

Більш доступні ціни на оренду в Оболонському (13 500 грн), Дніпровському (13 000 грн) та Святошинському районах (11 850 грн). Найдешевшим залишається Деснянський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири складає 9000 гривень.

Щодо попиту, найбільше відгуків на оголошення фіксують у Дарницькому та Голосіївському районах, тоді як найменше – у Деснянському та Печерському. Загалом, експерти зазначають, що ціни на оренду в столиці продовжують зростати, особливо в центральних та елітних районах.