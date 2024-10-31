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Аренда жилья в Киеве: в каких районах самые дорогие квартиры

Фото: Аренда квартиры в Киеве (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость аренды квартир в Киеве зависит от района. Дороже всего жилье осенью нынешнего года сдают жилье в Печерском районе столицы.

Об этом РБК-Украина узнала у аналитиков OLX Недвижимость.

В сентябре 2024 года самая высокая цена на аренду квартир в Киеве зафиксирована в Печерском районе, где аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 35 144 гривен в месяц, что почти на 6000 гривен больше, чем в прошлом году.

Второе место по стоимости занял Шевченковский район с медианной ценой 22 000 гривен – на 6500 гривен дороже, чем в сентябре 2023 года. В среднем ценовом диапазоне оказались Голосеевский (17 000 грн.), Подольский (16 000 грн.), Соломенский (14 900 грн.) и Дарницкий (14 000 грн.) районы.

Более доступные цены на аренду в Оболонском (13 500 грн), Днепровском (13 000 грн) и Святошинском районах (11 850 грн). Самым дешевым остается Деснянский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 9000 гривен.

Что касается спроса, больше отзывов на объявления фиксируют в Дарницком и Голосеевском районах, тогда как меньше всего - в Деснянском и Печерском. В целом эксперты отмечают, что цены на аренду в столице продолжают расти, особенно в центральных и элитных районах.

Как изменились цены на квартиры в Киеве за год (инфографика OLX Недвижимость)

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала 2024 года рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается, демонстрируя активность и рост цен, особенно на однокомнатные квартиры. В первой половине года в большинстве областных центров зафиксировано повышение стоимости жилья. Мы рассказывали, в каких регионах самые дорогие квартиры.

Также мы писали, что за последние полгода цены на недвижимость в Одессе снизились: на вторичном рынке — на 9%, на первичном — на 1%. Причиной этого стали регулярные российские атаки на город.

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