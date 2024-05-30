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Оренда житла у Чехії: як повернути заставу при виселенні з відсотками

Чехія, Прага, Четвер 30 травня 2024 14:15
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Оренда житла у Чехії: як повернути заставу при виселенні з відсотками Фото: Оренда житла у Чехії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Для багатьох українців у Чехії актуальним питанням є оренда житла. Поширеною практикою є внесення застави, розмір якої обмежений законом. Водночас при виселенні можна повернути більшу суму.

Які є правила застави при оренді житла у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

При оренді житла у Чехії зазвичай необхідно внести заставу – "кауце". На депозиті орендодавці наполягають, щоб конпенсувати можливу шкоду нерухомості після виселення орендарів чи для оплати заборгованості.

"Орендодавець має право на цей депозит. Але він повинен домовитись, у якому розмірі. Цивільний кодекс обмежує максимальний розмір цієї частки до суми трьох орендних плат", – пояснює юристка з компанії JŠK Катержина Бардонова.

Орендодавець зобов’язаний повернути заставу орендарю, якщо житло залишилося у належному стані. Гроші мають бути повернуті на вказаний номер рахунку одразу після закінчення оренди. Про це треба домовлятися заздалегідь.

Водночас орендар має право на відсотки за утримання орендодавцем депозиту – за аналогією з банком. На практиці орендарі та орендодавці про це часто не знають.

"У деяких договорах оренди прописують: орендодавець бере до уваги, що він має такий обов’язок", – звертає увагу фахівець.

За словами юриста, таке право орендаря автоматично передбачене Цивільним кодексом. При виселенні можна у письмовій формі повідомити орендодавцю, що орендар хоче нарахувати відсотки за утримання депозиту.

Нагадаємо, ми писали, що українських біженців у Чехії просять шукати собі житло. Із вересня змінюються правила проживання у гуманітарному житлі.

Також ми розповідали, як забезпечити підтвердження адреси при оренді житла у Чехії. Юрист пояснила основні питання.

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