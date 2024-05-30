Оренда житла у Чехії: як повернути заставу при виселенні з відсотками

Для б агатьох ук раїнців у Чехії актуальним питанням є оренда житла. Поширеною практикою є внесення застави, розмір якої обмежений законом. Водночас при виселенні можна повернути більшу суму.

Які є правила застави при оренді житла у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

При оренді житла у Чехії зазвичай необхідно внести заставу – "кауце". На депозиті орендодавці наполягають, щоб конпенсувати можливу шкоду нерухомості після виселення орендарів чи для оплати заборгованості.

"Орендодавець має право на цей депозит. Але він повинен домовитись, у якому розмірі. Цивільний кодекс обмежує максимальний розмір цієї частки до суми трьох орендних плат", – пояснює юристка з компанії JŠK Катержина Бардонова.

Орендодавець зобов’язаний повернути заставу орендарю, якщо житло залишилося у належному стані. Гроші мають бути повернуті на вказаний номер рахунку одразу після закінчення оренди. Про це треба домовлятися заздалегідь.

Водночас орендар має право на відсотки за утримання орендодавцем депозиту – за аналогією з банком. На практиці орендарі та орендодавці про це часто не знають.

"У деяких договорах оренди прописують: орендодавець бере до уваги, що він має такий обов’язок", – звертає увагу фахівець.

За словами юриста, таке право орендаря автоматично передбачене Цивільним кодексом. При виселенні можна у письмовій формі повідомити орендодавцю, що орендар хоче нарахувати відсотки за утримання депозиту.