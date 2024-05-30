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Аренда жилья в Чехии: как вернуть залог при выселении с процентами

Чехия? Прага, Четверг 30 мая 2024 14:15
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Аренда жилья в Чехии: как вернуть залог при выселении с процентами Фото: Аренда жилья в Чехии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Для многих украинцев в Чехии актуальным вопросом является аренда жилья. Распространенной практикой является внесение залога, размер которого ограничен законом. При выселении можно вернуть большую сумму.

Какие правила залога при аренде жилья в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

При аренде жилья в Чехии обычно необходимо внести залог – "кауце". На депозите арендодатели настаивают, чтобы возместить возможный ущерб недвижимости после выселения арендаторов или для оплаты задолженности.

"Арендодатель имеет право на этот депозит. Но он должен договориться, в каком размере. Гражданский кодекс ограничивает максимальный размер этой доли до суммы трех арендных плат", – объясняет юрист из компании JŠK Катержина Бардонова.

Арендодатель обязан вернуть залог арендатору, если жилье осталось в надлежащем состоянии. Деньги должны быть возвращены на указанный номер счета сразу после окончания аренды. Об этом нужно договариваться заранее.

В то же время арендатор имеет право на проценты за удержание арендодателем депозита – по аналогии с банком. На практике арендаторы и арендодатели об этом часто не знают.

"В некоторых договорах аренды прописывают: арендодатель принимает во внимание, что у него такая обязанность", – обращает внимание специалист.

По словам юриста, такое право арендатора автоматически предусмотрено Гражданским кодексом. При выселении можно в письменной форме уведомить арендодателя, что арендатор хочет начислить проценты за удержание депозита.

Напомним, мы писали, что украинских беженцев в Чехии просят искать себе жилье. С сентября меняются правила проживания в гуманитарном жилье.

Также мы рассказывали, как обеспечить подтверждение адреса при аренде жилья в Чехии. Юрист объяснила основные вопросы.

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