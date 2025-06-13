Оренда квартир зростає повільно: де найвищі ціни Україні

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в травні 2025 року склала 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 3,9%. При цьому загальна інфляція досягла 5,6%.

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 11 956 гривень, де ціни зросли на 1,6%.

Львівська область на другому місці. Вартість оренди зросла на 4,7% до 10 833 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 4,0% до 10 289 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.

Найнижчі ціни в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 684 гривні) і Херсонській (3 243 гривні) областях.