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Оренда квартир з початку року подорожчала на 6%: де в Україні найдорожче житло

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 13:30
Оренда квартир з початку року подорожчала на 6%: де в Україні найдорожче житло Фото: у Закарпатській області найдорожче житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2023 року становила 6 032 гривень. З початку року ціна зросла на 5,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 50,7% до 13 123 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 3,2% до 11 329 гривень.

У Києві оренда подешевшала ще на 3,3% до 7 384 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Запорізькій (2 769 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Оренда квартир з початку року подорожчала на 6%: де в Україні найдорожче житло

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

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