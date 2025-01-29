Оренда квартир у Києві та Берліні: як ціни на житло відрізняються у двох столицях

Після початку війни у Берлін переселилось понад 64 тисячі українських біженців. Значна частина з них уже з'їхала із соціального житла і почала орендувати квартири самостійно.

РБК-Україна розповідає про особливості оренди житла у Києві та Берліні, а також ціни на квартири.

Скільки коштує оренда квартир у Києві

Київ разом із Львовом та Ужгородом входить у трійку міст України із найдорожчою орендою нерухомості. За останні пів року ціни на оренду у столиці піднялись на 7%.

Вартість житла залежить від його площі, стану ремонту, а також місця розташування. Найдорожчі квартири у Печерському районі - однокімнатні в середньому коштують 36 тисяч гривень. Найдешевші - у Деснянському районі. Там таке житло здають за 9 тисяч гривень.

Яка вартість квартир у Києві:

однокімнатна квартира - 9-15 тисяч гривень (на околицях) та 17-36 тисяч (у центрі міста);

двокімнатна квартира - від 12 до 22 тисяч гривень (на околицях) та від 24 до 42 тисяч (у центрі міста);

трикімнатна квартира - від 13 500 до 33 тисяч гривень (на околицях) та від 40 до 72 тисяч гривень (у центрі).

При оренді житла у Києві доводиться платити переважно одразу за перший та останній місяць, а також оплачувати 50% вартості квартири за послуги рієлтора.

У середньому кияни витрачають на комунальні послуги 4 257 гривень на місяць за житло на 85 "квадратів".

Вартість оренди житла у Києві (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла у Берліні

Орендна плата в Берліні в середньому на 135,6% вища, ніж у Києві. Також дуже відрізняються умови оренди. У переважній більшості квартири здають пустими, обставлені лише кухні. Орендарям потрібно самостійно купувати меблі, а при виїзді, їх забирати з собою.

Зазвичай при оренді укладають договір та залишають завдаток за три місяці. У договорі фіксують суму оплати і протягом певного періоду власник не має права її підвищувати.

Варто зазначити, що в останні роки ринок житла в Берліні став менш доступним для мешканців через високий попит та обмежену кількість квартир.

Вартість оренди у Берліні:

однокімнатна квартира - на околицях від 800 до 1 200 євро на місяць (34-52 тисячі гривень) та у центрі від 1 200 до 1 500 євро (52-65 тисяч гривень);

двокімнатна квартира - на околицях 1 000 до 1 500 євро (43-65 тисяч гривень) та від 1 500 до 2 500 євро (65-87 тисяч гривень);

- на околицях 1 000 до 1 500 євро (43-65 тисяч гривень) та від 1 500 до 2 500 євро (65-87 тисяч гривень); трикімнатна квартира - на околицях від 1200 до 2000 євро (52-87 тисяч гривень) та 1700-3000 євро у центрі (74-130 тисяч гривень).

Вартість житла у Берліні (скриншот)

Додамо також, що у Берліні буває "холодна" і "гаряча" оренда. "Холодна" - не включає комунальні послуги, їх орендар оплачує окремо. А "гаряча" - покриває усі витрати, як і за місячну оплату, так і вартість комунальних.

Жителі Берліну зазвичай платять 309 євро (13,5 тисячі гривень) за комунальні послуги квартири, площею 85 кв. м. Окремо ще варто врахувати оплату за інтернет - 40 євро (1744 гривень).

Оголошення про оренду квартир у Берліні (скриншот сайту housinganywhere.com)