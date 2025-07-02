Оренда квартир за 6 тисяч гривень: в Україні створять фонд муніципального житла

Уряд України розпочав експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Вартість буде нижче ринкової.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
"Насамперед муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники", - сказав він.
За його словами, визначаються критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла. Нормою буде метраж 40 кв. м на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою.
"Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень", - сказав Шмигаль.
Прем'єр повідомив, що громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес.
Проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів, додав він.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні в травні 2025 року склала 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 3,9%.
За даними НБУ, ціни на оренду підвищилися, особливо в Києві. Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється здатністю і готовністю його придбати, однак підживлює попит на оренду і, відповідно, орендні ставки.
Тому цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього і значно нижче показника на початку повномасштабного вторгнення - до 9х.
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