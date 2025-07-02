Оренда квартир за 6 тисяч гривень: в Україні створять фонд муніципального житла
Уряд України розпочав експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Вартість буде нижче ринкової.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
"Насамперед муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники", - сказав він.
За його словами, визначаються критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла. Нормою буде метраж 40 кв. м на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою.
"Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень", - сказав Шмигаль.
Будівництво житла
Прем'єр повідомив, що громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес.
Проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів, додав він.
Ціни на житло
Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні в травні 2025 року склала 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 3,9%.
За даними НБУ, ціни на оренду підвищилися, особливо в Києві. Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється здатністю і готовністю його придбати, однак підживлює попит на оренду і, відповідно, орендні ставки.
Тому цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього і значно нижче показника на початку повномасштабного вторгнення - до 9х.
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