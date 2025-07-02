Оренда квартир за 6 тисяч гривень: в Україні створять фонд муніципального житла

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Насамперед муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники", - сказав він.

За його словами, визначаються критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла. Нормою буде метраж 40 кв. м на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою.

"Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень", - сказав Шмигаль.

Будівництво житла

Прем'єр повідомив, що громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес.

Проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів, додав він.