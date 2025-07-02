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Аренда квартир за 6 тысяч гривен: в Украине создадут фонд муниципального жилья

Украина, Среда 02 июля 2025 14:01
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Аренда квартир за 6 тысяч гривен: в Украине создадут фонд муниципального жилья Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины начало экспериментальный проект создания фонда муниципального арендного жилья. Стоимость будет ниже рыночной.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"В первую очередь муниципальное жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики", - сказал он.

По его словам, определяются критерии, которым должны соответствовать получатели, а также критерии самого жилья. Нормой будет метраж 40 кв. м на семью из двух человек, а также пригодность квартиры к проживанию, включая меблировку и бытовую технику.

"Арендная плата будет формироваться по специальной формуле с учетом условий конкретного региона. Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч гривен", - сказал Шмыгаль.

Строительство жилья

Премьер сообщил, что общины будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс.

Проект будет финансироваться за средства местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров, добавил он.

Цены на жилье

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине в мае 2025 года составила 7 504 гривен. С начала года цены выросли на 3,9%.

По данным НБУ, цены на аренду повысились, особенно в Киеве. Потребность в комфортном жилье не всегда подкрепляется способностью и готовностью его приобрести, однако подпитывает спрос на аренду и, соответственно, арендные ставки.

Поэтому ценовые условия покупки жилья остаются благоприятными: отношение цен покупки к аренде в Киеве опустилось несколько ниже долгосрочного среднего и значительно ниже показателя в начале полномасштабного вторжения - до 9х.

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