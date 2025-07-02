Аренда квартир за 6 тысяч гривен: в Украине создадут фонд муниципального жилья

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"В первую очередь муниципальное жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики", - сказал он.

По его словам, определяются критерии, которым должны соответствовать получатели, а также критерии самого жилья. Нормой будет метраж 40 кв. м на семью из двух человек, а также пригодность квартиры к проживанию, включая меблировку и бытовую технику.

"Арендная плата будет формироваться по специальной формуле с учетом условий конкретного региона. Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч гривен", - сказал Шмыгаль.

Строительство жилья

Премьер сообщил, что общины будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс.

Проект будет финансироваться за средства местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров, добавил он.