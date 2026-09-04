Оренда будинку на зиму: що перевірити за 20 хвилин до завдатку
Наявність звичайного генератора більше не гарантує комфортної зимівлі за містом. Орендарям радять перевіряти інженерію об'єкта до внесення завдатку, провівши повну імітацію відключення центрального електропостачання.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт із технічного обстеження будівель і споруд, засновник компанії GlobalBud Ukraine Олександр Колесніченко.
Головне:
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Технічний тест: експерт радить провести 20–30-хвилинну імітацію знеструмлення будинку ще до передачі завдатку.
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Перевірка насосів і тепла: свердловина та газовий котел мають бути стаціонарно заживлені від резерву, інакше будинок замерзне без світла.
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Безпечне укриття: підвальне приміщення можна використовувати як сховище лише за наявності міцного перекриття та обов'язкового другого виходу.
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Приховані дефекти: стан підвалу та горища видає аварійність покрівлі чи промерзання стін, які часто приховують косметичним ремонтом.
Короткий тест на автономність
Як зауважує Олександр Колесніченко, перед орендою заміського будинку взимку варто оцінювати не лише його зовнішній вигляд і стан ремонту, а насамперед інженерні системи.
Адже саме від них залежатиме автономність і комфорт проживання під час тривалих відключень світла.
Основною рекомендацією експерта є проведення 20-30 хвилинного імітаційного тесту автономної роботи будинку. Він полягає у відключенні мережевого електропостачання для перевірки роботи резервного живлення, опалення, водопостачання, каналізації, освітлення та зв’язку.
Чек-лист для перевірки заміського будинку
Перед внесенням завдатку за орендоване житло Олександр Колесніченко радить пройти такий технічний чек-лист:
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Вода та каналізація: перевірити стан свердловини, фільтрів і дату викачування септика, а головне – здатність насосів та очисних систем працювати від резервного живлення.
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Опалення та газ: провести пробний запуск котла разом із насосами й автоматикою, переконавшись, що циркуляція тепла не зупиниться при відключенні електрики.
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Резервне живлення: перевірити роботу генератора чи акумуляторів під навантаженням, їхню стаціонарну інтеграцію в електрощит (без подовжувачів) та перелік заживлених приладів.
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Тепловий контур: оглянути вікна, двері та монтажні шви на предмет продувань, промерзань і конденсату, щоб уникнути витоку тепла в морози.
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Безпека та укриття: перевірити підвал на придатність до ролі сховища (міцність перекриття та наявність обов'язкового другого евакуаційного виходу).
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Технічний стан: оглянути підвал і горище на наявність тріщин, вогкості, плісняви та протікань покрівлі, які нерідко маскують свіжим ремонтом.
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Зимова інфраструктура: з'ясувати близькість до магазинів, аптек і АЗС, а також дізнатися, хто відповідає за регулярне розчищення під'їзних доріг від снігу.