Аренда дома на зиму: что проверить за 20 минут до задатка

Наличие обычного генератора больше не гарантирует комфортную зимовку за городом. Арендаторам советуют проверять инженерию объекта до внесения задатка, произведя полную имитацию отключения центрального электроснабжения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по техническому обследованию зданий и сооружений, основатель компании GlobalBud Ukraine Александр Колесниченко.

Главное:

Технический тест: эксперт советует провести 20–30-минутную имитацию обесточивания дома еще до передачи задатка.

Проверка насосов и тепла: скважина и газовый котел должны быть стационарно заживлены от резерва, иначе дом замерзнет без света.

Безопасное укрытие: подвальное помещение можно использовать в качестве хранилища только при наличии прочного перекрытия и обязательного второго выхода.

Скрытые дефекты: состояние подвала и чердака выдает аварийность кровли или промерзания стен, часто скрываемых косметическим ремонтом.

Краткий тест на автономность

Как отмечает Александр Колесниченко, перед арендой загородного дома зимой следует оценивать не только его внешний вид и состояние ремонта, а прежде всего инженерные системы.

Ведь именно от них будет зависеть автономность и комфорт обитания во время продолжительных отключений света.

Основной рекомендацией эксперта есть проведение 20-30 минутного имитационного теста автономной работы дома. Он заключается в отключении сетевого электроснабжения для проверки работы резервного питания, отопления, водоснабжения, канализации, освещения и связи.

Чек-лист для проверки загородного дома

Перед внесением задатка за арендуемое жилье Александр Колесниченко советует пройти такой технический чек-лист: