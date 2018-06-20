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В ОРДО активизировалось выявление "неблагонадежных" педагогов, - Тымчук

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 09:37
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

Данные меры объясняют снижением уровня поддержки боевиков со стороны студентов

В отдельных районах Донецкой области активизировалось выявление "неблагонадежных" преподавателей высших учебных заведений. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам Тымчука, в ОРДО активизировали меры по выявлению "потенциально неблагонадежных" преподавателей учебных заведений.

"В первую очередь проверяются преподаватели, посещающие подконтрольную Украине территорию или имеющие там родственников. Среди педагогов в "ДНР" ходят слухи, что указанные меры обусловлены значительным снижением уровня поддержки главарей оккупационной российской администрации и действий РФ в ОРДО, особенно среди молодежи", - отметил он.

 

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» На протяжении последнего недельного периода подразделения 1 и...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 19 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области боевика "ДНР" заочно приговорили к 11 годам.

 

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Теги публикации: Донецк, ДНР, Тымчук  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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