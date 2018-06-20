В ОРДО активізувалося виявлення "неблагонадійних" педагогів, - Тимчук

Дані заходи пояснюють зниженням рівня підтримки бойовиків з боку студентів

В окремих районах Донецької області активізувалося виявлення "неблагонадійних" викладачів вищих навчальних закладів. Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами Тимчука, в ОРДО активізували заходи по виявленню "потенційно неблагонадійних" викладачів навчальних закладів.

"В першу чергу перевіряються викладачі, які відвідують підконтрольну Україні територію чи мають там родичів. Серед педагогів в "ДНР" ходять чутки, що зазначені заходи обумовлені значним зниженням рівня підтримки ватажків окупаційної російської адміністрації та дій РФ в ОРДО, особливо серед молоді", - зазначив він.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» На протяжении последнего недельного периода подразделения 1 и... Опубліковано Dmitry Tymchuk 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області бойовика "ДНР" заочно засудили до 11 років.