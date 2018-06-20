Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В ОРДО активізувалося виявлення "неблагонадійних" педагогів, - Тимчук

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 09:37
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Дані заходи пояснюють зниженням рівня підтримки бойовиків з боку студентів

В окремих районах Донецької області активізувалося виявлення "неблагонадійних" викладачів вищих навчальних закладів. Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами Тимчука, в ОРДО активізували заходи по виявленню "потенційно неблагонадійних" викладачів навчальних закладів.

"В першу чергу перевіряються викладачі, які відвідують підконтрольну Україні територію чи мають там родичів. Серед педагогів в "ДНР" ходять чутки, що зазначені заходи обумовлені значним зниженням рівня підтримки ватажків окупаційної російської адміністрації та дій РФ в ОРДО, особливо серед молоді", - зазначив він.

 

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» На протяжении последнего недельного периода подразделения 1 и...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 19 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області бойовика "ДНР" заочно засудили до 11 років.

 

СБУ оголосила про підозру "гендиректору паливної компанії" самопроголошеної "ДНР"
Теги публікації: Донецьк, ДНР, Тымчук  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся